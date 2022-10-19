إطلاق اسم الشهيد "فادى منير" على مدرسة تلا الثانوية الصناعية.. تفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية بجلسته رقم 4 بدور الانعقاد الحادي والثلاثون برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد فادي منير ذكى على مدرسة تلا الثانوية الصناعية بنين.

يأتي هذا في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من تكريم لشهداء الواجب الوطنى تقديراً لدورهم البطولي وتخليداً لذكراهم وتضحياتهم فى سبيل الوطن، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص 4 قطع أراضي بمركزى بركة السبع والشهداء لإقامة مشروعات تنموية تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 45م2 بناحية الروضة ببركة السبع لإقامة مكتب بريد عليها، وأخرى بناحية جنزور على مساحة تزيد عن (90)م2 لإقامة وحدة إطفاء.

وفى مركز الشهداء تم تخصيص قطعتين أرض أحدهما على مساحة 2100 م2 بزاوية الناعورة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي ، وقطعة أرض بناحية جزيرة الحجر بمساحة 1750 م2 لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى لخدمة أبنائنا الطلاب والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، فيما تمت الموافقة على تخصيص المحلات الكائنة أسفل العمارة رقم 4 خلف المرور القديم لصالح مديرية التضامن الإجتماعى بالمجان تحقيقاً للصالح العام.