اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:29 م
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إصابة 5 أشخاص في حادث سيارة على طريق بسيون دسوق بالغربية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:20 م
إصابة 5 أشخاص في حادث سيارة على طريق بسيون دسوق بالغربية حادث - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق بسيون دسوق انقلاب سيارة في الاراضي الزراعية، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة، وتم نقل المصابين  لمستشفى بسيون المركزي، لتلقي العلاج.
 
تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز  بسيون،  بورود بلاغ لشرطة النجدة بإنقلاب سيارة داخل الأراضي الزراعية، ووجود اصابات.
 
انتقلت قوة أمنية، و3 سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل 5 مصابين باصابات متفرقة للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

مدير امن الغربية

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بسيون

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