إصابة 2 برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالعسيرات جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز وضبط 3 من المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين برش خرطوش تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسبب خلافات الجوار ووجود مصابين وتم السيطرة عليها.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز.



تبين أنها بين كل من طرف أول نبيل ن ع 35 سنة عامل مصاباً " رش خرطوش بالبطن "ومروان م ن ع 28 سنة عامل مصاباً " رش خرطوش بالفخذ الأيمن " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي



وبين طرف ثان محمد ا ف ع 55 سنة مزارع الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش طلقة حية من ذات العيار وبسؤال الطرف الأول إتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابتهما المشار إليها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.