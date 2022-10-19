اليوم السابع
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إصابة مواطنين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز طامية بالفيوم

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:24 ص
إصابة مواطنين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز طامية بالفيوم مشاجرة ــ أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب مواطنين في مشاجرة نشبت بين الأهالي بقرية العزازي بمركز طامية فى الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلي مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بنشوب مشاجرة بين الأهالي بقرية العزازي بمركز طامية ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن مشادات كلامية وقعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلي اشتباكات بالأيدي ومشاجرة تدخل فيها أطراف العائلتين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من ربيع ع ع 48 سنة باشتباه كسر بالكتف والساق الأيمن ورمضان ع ع 32 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري وجرح بالرأس، وتم نقل المصابين لمستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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