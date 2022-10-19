اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:12 م
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إصابة حارس أمن إسرائيلى فى إطلاق نار شرق القدس

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:02 م
إصابة حارس أمن إسرائيلى فى إطلاق نار شرق القدس حارس الأمن الإسرائيلى بعد إصابته
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار نفذه فلسطيني على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، مؤكدة أن إطلاق نار كان على نقطة حراسة عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، مشيرة إلى أنه تم تحييد المهاجم.

 

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوات الأمن الإسرائيلية تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس.

 

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية: "وصل مسلح فلسطيني إلى بوابة مستوطنة "معاليه ادوميم" بالقدس، و فتح النار نحو إثنين من حراس الأمن، أصيب أحدهما بجراح متوسطة، وتم إطلاق النار نحو منفذ العملية".


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