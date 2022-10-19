إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بالتل الكبير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

استعرض اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات والتى انطلقت منذ 13 أغسطس الماضي وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022على ثلاث مراحل.

وشهد مركز ومدينة التل الكبير حملة لإزالة التعديات بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات الشرطة وممثلى الإدارة الزراعية، أسفرت عن الإزالة الفورية لعشر حالات تعدٍ على مساحة بلغت 1432م٢ عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة، وتعدٍ على أراضى ولاية المحافظة والأوقاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وشدد "بشارة" على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن لملف التعديات مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أى مخالفات من شأنها التعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه القيام بتلك المخالفات.