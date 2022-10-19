إحالة 38 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى فى البحيرة

وفي هذا الشأن، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 38 من العاملين بمدارس مركز إيتاى البارود للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.