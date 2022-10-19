اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إحالة 38 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى فى البحيرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:01 ص
إحالة 38 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى فى البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددة على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
وفي هذا الشأن، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 38 من العاملين بمدارس مركز إيتاى البارود للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 
 
 
 

 


احالة موظفين للتحقيق

محافظة البحيرة

انضباط ادارى

مدارس إيتاى البارود

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محافظ البحيرة



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