إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل شخص وإصابة سيدتين فى قنا

قنا صابر سعيد

أحالت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، أوراق عامل إلى المفتى، بتهمة قتل شخص وأصاب سيدتين، وأحراز سلاح وطلقات نارية، بمركز دشنا شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى 25 فبراير 2013، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم مبارك.ع.ع، تهمة قتل على عبد الحميد محمد، والشروع فى قتل نادية أحمد محمد، وسعودة عبد الحميد محمد، بعدما أن أطلق عليهم النيران، بسبب خلافات عائلية.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 3009 لسنة 2013 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 1021 لسنة 2013 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.