إحالة أوراق ربة منزل ونجلتها للمفتي لقتلهما شخص والتمثيل بجثته باستخدام صاروخ كهربائي

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عمرو محمد القوني، والمستشار محمد منير طاهر وسكرتارية المحكمة ناصر عبد المنعم و أحمد صبري بإحالة أوراق كل من " أ.ر.ا" و" ا.ح.ع" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل المجني علية " أ.ح.ا" مع استمرار حبسهما، وكذاك المتهم الثالث " ع.ج.ال" لعلمه بوقوع الجريمة وشارك المتهمتان في إخفاء الجثة .

تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 21410 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بالعثور علي جثة مجهولة الهوية ، تبين أنها جثة المجني عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، قيام كل من المتهمة " " أ.ر.ا" 49 سنة ربة منزل ونجلتها و " ا.ح.ع" 20 سنة ربة منزل عقدتا النية والعزم علي قتل المجني عليه " ا.ح.ا" بعد استدراجه الي مسكنهم ، وقدموا له مشروبا دستا به اقراص منومة فضعفت قواه، وعندما استلقي ارضا قيدتا يدية وقدمية باغطية رأس وحبل ورطمت المتهمة الاولي رأسه ارضا ، واحضرت غطاء رأس ولفته حول عنقة وجذبت طرفية حتي فاضت روحه الي بارئها، وعقب ذلك استعارتا صاروخ كهربائي من محل .

وقامت المتهمة الاولي بقطع رجلية من اسفل، وقاموا بلفه داخل قطعة قماش ، وهاتفت المتهمة الثانية المتهم الثالث " ع.ج.ال" فحضر ليحمل جثة المجني عليه معهم ، والقائها بالطريق الصحراوي علي جانب الطريق ، وتبين من التحقيقات أن المتهمين الاولي والثانية كانت بمعرفة بالمجني عليه ،وكان يتردد عليهم وطلب الزواج من المتهمة الثانية فرضت ذلك وأنها لم تتمكن من الارطباط بالمتهم الثالث، فقرور الانتقام منه .

وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وبعرضهم علي النيابة ، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها وحددت ديسمبر القادم للنطق في بالحكم .