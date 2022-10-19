إجراء اختبارات القبول التحريرية للدراسات العليا بكلية خدمة اجتماعية أسوان

أسوان - فريق المحافظات

عقدت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان اختبارات القبول التحريرية لطلاب الدراسات العليا الخدمة الاجتماعية، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان والمشرف على كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جابر عباس وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقد أقيمت اختبارات القبول (التحريرية) للدراسات العليا للمتقدمين لمراحل (الدبلومة و الماجستير و الدكتوراه).

من ناحية أخرى، شاركت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، فى تخريج الدفعة الثانية من متدربي المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعه أسوان وقيادات جامعه أسوان، ومدير مشروع المراكز المهنية بالجامعة الأمريكية ومسؤولين برنامج حياة كريمة.

وقد تم تكريم المنصة والدكتور أحمد زكي أبوكنيز المنسق العام للمنصة على مشاركته فى تنفيذ برنامج المرشد المناخى لمتدربى المركز، كما شاركت المنصة بجلسة حوار حول التغيرات المناخية الأسباب والنتائج وسبل التكيف معها.