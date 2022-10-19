"أوركسترا الحلم" تحيى الحفل السنوى لجامعة قناة السويس احتفالا بذكرى أكتوبر

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال حفل منتخب الجامعة للموسيقى والكورال " أوركسترا الحلم " والذى أُقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة: تحمل ذاكرة الشعوب أياما صنعت تاريخها وحضارتها ويأتى يوم نصر السادس من أكتوبر كيوم مضئ فى تاريخ مصراستعادت فيه أمتنا كرامتها وعزها وبه أقامت دعائم المستقبل، وإن كان نصر أكتوبر هو أحد أهم الأيام التى أنارت حياة الشعب المصرى فقد تزامن هذا العام مع يوم حمل النور للإنسانية كلها وهو ذكرى المولد النبوى الشريف نبى الرحمة المهداة القدوة الأرقى للعدل والتسامح والخلق العظيم، ولهذا احتفلت جامعة قناة السويس باستعادة ذكرى انتصار أكتوبر.

وقاد أوركسترا الحلم الدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة بسمة محمود إبراهيم، وضم برنامج حفل منتخب الجامعة للموسيقى والكورال أوركسترا الحلم "موسيقى دموع فى عيون وقحة.. أداء الأوركسترا، ميدلى أم الدنيا.. أداء المجموعة، أغنية يا حبيبتى يا مصر.. غناء مى سامى، أغنية لأنك عظيمة ويا أغلى اسم فى الوجود غناء محمد مانو، قصيدة مصر تتحدث عن نفسها غناء نجوى شمس، كوكتيل موسيقى أداء الأوركسترا، أغنية موطنى وأهو ده اللى صار غناء أحمد حسن، ميدلى عاشت بلادنا. أداء المجموعة".



جانب من احتفالية جامعة قناة السويس باعياد أكتوبر