"أنت أقوى من المخدرات".. ورشة عمل بكلية التجارة جامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت كلية التجارة بجامعة أسوان بالشراكة مع صندوق مكافحة الإدمان ورشة عمل تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" برعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد نائب رئيس جامعة أسوان، للتعليم والطلاب ومشاركة الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، وتستهدف ورشة العمل توعية وتثقيف الطلاب الجدد بكلية التجارة ضد المخدات ومخاطر الإدمان.

استهدفت الورشة توعية أكثر من 1000 طالب وطالبة وتعريفهم بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورقم الخط الساخن لعلاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة 16023، فضلا عن استعراض أهم البرامج الوقائية الخاصة بالشباب والتى تهدف للتعريف بحجم قضية المخدرات في مصر وكيفية التصدى لهذا الخطر.

وأيضا كيفية تطوع الشباب بالصندوق ،وعلى هامش ذلك تم مناقشة خطط التوعية المستقبلية وكيفية تنفيذها داخل كلية التجارة بجامعة أسوان من انشطة طلابية وتدريبات وندوات تعريفية للموظفين خاصة بقانون 73 لسنة 21 شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولجان الكشف عن المخدرات.

وقد أثنى الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان على مجهودات صندوق مكافحة الإدمان بجامعة أسوان، وذلك تحت إشراف ممثل الصندوق بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان علي اهتمامه الشديد بقضية المخدرات والسعي لتبني كافة الوسائل المتاحة لمجابهتها، فضلا عن السعي لتبني السبل العلمية لعلاج الادمان في المجتمع.