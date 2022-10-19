أمين عام مساعد الجامعة العربية يشارك فى المؤتمر 14 لاتحاد الصحفيين العرب

بيشوى رمزى

شارك السفير أحمد رشيد خطابي، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الاعلام والاتصال، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 14 لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة بحضور نخبة من النقباء وكبار الصحفيين في الوطن العربي.

وفي هذا الاطار، تحدث السفير عن السياق الهام لهذا المؤتمر في ضوء التحولات البنيوية التي يشهدها الحقل الصحفي والاعلامي والدور المنوط بهذه المنظمة العريقة في خدمة المقاصد النبيلة التي أنشأت من أجلها بروح العزيمة والتجديد .

كما تناول من خلال شعار المؤتمر: «حرية ، مهنية ، مسؤولية» والترابط القائم بين الحرية كحق أصيل من حقوق الانسان المتعارف عليها كونيا مشددا على ان الحرية تظل عماد الاداء الصحفي والاعلامي لكن الحرية تنتهي حيث تبدأ المصالح الحيوية للدول وحرمة الافراد والجماعات .

وفي ذات السياق، أكد الحاجة الماسة للتعاطي مع الاحداث والوقائع بصورة موضوعية و مهنية تواكب التطور التكنولوجي وتمتلك فعالية القدرة على ترك بصمات مؤثرة في المشهد الاعلامي الدولي الذي تهيمن عليه كبريات الوكالات والشركات الاعلامية الرقمية بما يؤمن تدفق الخبر العربي ويعكس قضايا وانشغالات المنطقة مشيرا الى ان قرارات الدورة الاخيرة لمجلس وزراء الاعلام العرب التي انعقدت بالقاهرة تتقاطع مع هذا الهدف في نطاق الاستراتيجية الاعلامية العربية وخطط وآليات التعاون البين - عربي في مجال الاعلام والاتصال .