أمن الفيوم ينجح فى كشف غموض حادث العثور على جثة شاب مذبوح بين الزراعات

الفيوم رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بقيادة اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم من كشف غموض حادث العثور على جثة شاب مذبوحا وجثة ملقاة بين الزراعات بمركز طامية، حيث تبين أن أحد أقاربه ارتكب الجريمة لوجود خلافات مالية بينهما.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال مأمور مركز شرطة طامية يفيد العثور على جثة شاب مفصوله رأسه عن جسده وملقاة بالزراعات بأطراف قرية قصر رشوان، وتبين من فحص الجثة أنها لشاب يدعى محمد ر 18 سنة.

وبتشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد جنيدي مفتش مباحث طامية توصلت تحريات الرائد محمد عشري رئيس المباحث، أن الجاني أحد أقارب المجني عليه وكانت توجد خلافات جيرة في الأرض الزراعية بينهما ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، فقام الجاني بالاعتداء على المجني عليه حتى الموت وتركه جثة هامدة وفر هاربا، وتم إلقاء القبض على المتهم ويمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لوجود خلافات مالية بينهما، وتم إحالته النيابة التى تولت التحقيق.