أسعار النفط تسجل 90.24 دولار لبرنت و83.47 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 90.24 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.47 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اليوم.

وقال دنيس أناتوليفيج شميكال رئيس وزراء أوكرانيا، إن 6 منشآت طاقة تعرضت للضرر إثر استهداف روسيا للبنية التحتية للطاقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، أن مملكة البحرين تؤيد وتدعم موقف المملكة العربية السعودية في قرار (أوبك +) بمراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، وذلك باعتباره قرارًا فنياً بحتًا يستهدف تحقيق الانضباط في سوق النفط العالمي، ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضحت رئيسة مجلس النواب البحريني - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وف مملكة البحرين بكامل مؤسساتها لمساندة وتعزيز جهود ومواقف وإجراءات المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل دعم استقرار وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، وبما يحقق مصالح جميع المنتجين والمستهلكين، ويعزز من النمو الاقتصادي والتنمية لكافة الدول وتحسين مستوى المعيشة لجميع الشعوب في المنطقة والعالم.