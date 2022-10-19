أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-10-2022.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المالية والصناعية المصرية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العبوات الطبية، شركة النصر للأعمال المدنية، أم بي للهندسة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للأسمنت، المشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تربح 114 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم المؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.468 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 503.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.8 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.93%، والعرب على 8.19%، واستحوذت المؤسسات على 29.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.1 مليون جنيه، 166.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 122.6 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4147 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3650 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.267 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.18%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 33.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.10%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 12.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 4.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.07%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 25.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.25%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.196 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.12%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.192 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.25%.