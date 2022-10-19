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أستاذ جيولوجيا: الرمال السوداء تحتوى على معادن نادرة بتركيبات مرتفعة للغاية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:16 م
أستاذ جيولوجيا: الرمال السوداء تحتوى على معادن نادرة بتركيبات مرتفعة للغاية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء
ماجد تمراز

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علق الدكتور محمد الألفي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنصورة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمصنع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، وقال: "رأينا اليوم أمرا كنا ننتظره منذ فترة، وطبقنا الدراسات طوال الفترة الماضية، وظهرت النتائج اليوم".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "تلك الرمال السوداء، تحتوى على عناصر ذات جدوى اقتصادية كبيرة ونادرة، وهي مادة نقلها نهر النيل على مدى فترة زمنية طويلة للغاية، وتلك الرواسب بها معادن بتركيبات جيدة للغاية، وبلغ تركيز الخامات لنسب مرتفعة للغاية".

وقال: "سعر تلك الرمال يزيد يوميا، لأن احتياجها في الصناعة هام للغاية، في تصنيع هياكل الطائرات والصواريخ والبويات والصناعات النووية وغيرها".


الرمال السوداء

مصنع الرمال السوداء

معادن نادرة



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