أسباب تجعل الاستحمام بالماء الساخن مفيدا لجسمك

كتبت نهير عبد النبى

كان هناك نقاش طويل الأمد حول ما إذا كان الاستحمام بالماء الساخن مفيدًا لصحتك حسنًا، انتهى الأمر إلى أن الاستحمام بالماء الساخن والبارد لهما إيجابيات وسلبيات، وحسب ما ذكره موقع jaquar فإن فوائد حمام الماء الساخن هى..

فوائد حمام الماء الساخن

يعد الاستحمام بالماء الساخن من أفضل الطرق للاسترخاء بعد يوم حافل، من ناحية أخرى يمكن أن يكون أخذ حمام بارد من نواح كثيرة، عكس الاسترخاء بينما يجادل منتقدو الاستحمام بالماء الساخن بأن الماء البارد أفضل بالنسبة لك، نوضح خلال التقرير التالى 5 أسباب تجعل الاستحمام بالماء الساخن يفيد جسمك:

- يخفف من توتر العضلات

لا يوجد شيء مثل النقع الدافئ لتخفيف توتر العضلات وآلام الجسم، إذا كنت تتساءل عن أخذ حمام ساخن أو بارد بعد التمرين، فالجواب بالتأكيد هو أخذ حمام ساخن، يهدئ الماء الساخن إجهاد العضلات بشكل فعال ويمنع الألم المخيف الذي يأتي بعد التمرين المكثف.

- يزيل التوتر من عقلك

إذا كنت تبحث عن طريقة للاسترخاء بعد يوم مرهق، فحاول أن تجلس فى حوض استحمام دافئ، يمكن أن يساعد الماء الساخن على تهدئة عقلك ووضعك في حالة من الاسترخاء المطلق، يمكنك أيضًا تحسين التجربة عن طريق إضافة الزيوت الأساسية وتدليل نفسك بيوم السبا المثالى، لكن إذا لم يكن لديك حوض استحمام، فلا داعى للقلق أخذ حمام ساخن يفيد فى التخلص من التوتر أيضًا.

- البشرة

يفيد الاستحمام بالماء الساخن بشرتك حيث يمكن للبخار أن يفتح مسامك وينظف الزيوت والأوساخ المحتبسة تحتها، وهذا التجريد من الأوساخ هو السبب فى أنك غالبًا ما تشعر بالنظافة بعد الاستحمام بالماء الساخن، إلى جانب الاستحمام بالماء الساخن، هناك طريقة أخرى للحصول على بشرة أفضل وهى الاستثمار فى غرفة بخار.

- يخفف احتقان الأنف

سواء كان ممرك الأنفى مسدودًا أو كنت تشعر بالطقس، فإن فوائد حمام الماء الساخن يمكن أن تساعدك على الشعور بصحة أفضل مرة أخرى يمكن أن يساعد الماء الساخن والبخار على إزالة احتقان الأنف من البرد أو الحساسية ويساعدك على التنفس بشكل أفضل.

- يحسن النوم

إذا كنت قد أخذت حمامًا ساخنًا قبل النوم، فعليك أن تعلم أن النوم الذي تشعر به بعد النوم هو بالتأكيد شيء آخر، من أفضل فوائد الماء الساخن قدرته على تحسين جودة النوم، وهذا لأن الماء الساخن يساعد عضلاتك على الاسترخاء، ويسمح لعقلك بالاسترخاء ويساعد عقلك أيضًا على إفراز هرمون النوم الميلاتونين الذى يجعلك تغفو بسرعة.

حمام الماء الساخن الآثار الجانبية

في حين أن الإجابة على السؤال "هل حمام الماء الساخن مفيد للصحة؟ "هو بالتأكيد نعم بالنسبة لمعظم الناس، هناك تأثير جانبي واحد يجب عليك البحث عنه إذا كنت تعاني من أمراض جلدية مثل الإكزيما أو حكة الجلد أو تعرضت مؤخرًا لحروق الشمس، فتجنب الاستحمام بالماء الساخن لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، في هذه الحالات ، يمكنك اختيار حمام دافئ أو دش بارد للحفاظ على هدوء البشرة.