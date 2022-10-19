اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:24 ص
أكرم القصاص
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أزمة الطاقة تعصف بأكبر محلات تجارة التجزئة الألمانية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:15 ص
أزمة الطاقة تعصف بأكبر محلات تجارة التجزئة الألمانية انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية
وكالات

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قررت إدارة سلسلة متاجر التجزئة الألمانية الشهيرة "Aldi Nord" تقليل ساعات العمل، لترشيد استهلاك الطاقة.

وفي بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلنت الشركة أمس الثلاثاء، أنه اعتبارا من 1 نوفمبر ستغلق منافذ البيع بالتجزئة في الساعة 20:00، أي قبل ساعة أو ساعتين من المعتاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في البيان: "بصفته أول متاجر تجزئة للمواد الغذائية في ألمانيا، يقوم ALDI Nord بتعديل ساعات عمل العديد من فروعه، وبالتالي يساهم بشكل فعال في توفير الطاقة. اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 ستغلق المتاجر على الساعة الثامنة مساء. وينطبق هذا القرار مبدئيا خلال فترة الشتاء 2022/2023".

ومحلات السوبر ماركت "Aldi Nord" مفتوحة حاليا حتى الساعة 21:00 والساعة 22:00.

 

 

 


المانيا

متاجر التجزئة

أزمة الطاقة

Aldi Nord



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