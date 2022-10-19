أخبار مصر.. الرئيس السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة بمشروعات الرمال السوداء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ، حالة الطقس، ومباريات اليوم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



الرئيس السيسي يشهد افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ.. ويؤكد: "موضوع الرمال السوداء اتعرف فى مصر منذ 90 سنة".. ومتاح للقطاع الخاص العمل والاستثمار فى هذا المجال.. ومستعدون لأى إجراء للحفاظ على صحة العاملين تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، معلقا على كلمة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، قائلا: "عاوزين نوضح للناس فى مصر نعرف الحكاية دي.. بدأت أمتى كتاريخ.. لفهم واكتشاف الموضوع ده فى مصر.. يعنى عاوز أقول كان من 80 و90 سنة.. وعاوز أقول لما اتكلمنا فى الموضوع ده من 5 سنين.. محدش كتير شجعنا كفكرة".



"الوزراء": تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر يحقق أعلى معدل زيادة آخر 10 سنوات نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؛ حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال 2021/2022 بنحو 81.3% مسجلًا 11.6 مليار دولار.



ما حدش يضحك عليك.. أسعار الفينو بعد توفير التموين الدقيق للمخابز السياحية بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات، ويلتزم المخبز السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.



القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 263 فرصة عمل جديدة فى القطاع الخاص أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن توفر 263 فرصة عمل بالقطاع الخاص في العديد من التخصصات، للمؤهلات العليا والمتوسطة من الجنسين، برواتب مجزية فضلا عن توفير التأمين الصحى والاجتماعى.



معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور الثلاثاء لرصد كسوف الشمس وبث مباشر للظاهرة يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد ظاهرة كسوف الشمس المرتقبة الثلاثاء المقبل، التى سترى فى مصر، ويفتح المعهد (مرصـد حلوان) أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصـد هذه الظواهر الفلكية، حيث سيكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وسيكون هناك أجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر تسجل 1110 جنيهات لعيار 21 بالتعاملات الصباحية سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا عند مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.

حكم أمريكي بتغريم لافارج الفرنسية 777.8 ملايين دولار بتهم تمويل داعش

قضت محكمة أمريكية بتغريم شركة لافارج الفرنسية 777.8 ملايين دولار، في اتهام الشركة بتمويل تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك بعد سنوات من الجدل وتحقيقات مماثلة أقدمت عليها السلطات الفرنسية قبل سنوات.



الأرصاد: سحب ركامية على الإسكندرية ومطروح والبحيرة وأمطار متفاوتة الشدة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا.



محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد وست هام يلتقي نادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره وست هام في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.