اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:30 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط: نعمل مع الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الانسداد السياسى الحالى

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:17 م
أبو الغيط: نعمل مع الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الانسداد السياسى الحالى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ثقته في التعاون مع عبدالله باتيلي الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، لمواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإخراج ليبيا من حالة الإنسداد السياسي التي تمر بها من خلال الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية.
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط مع عبدالله باتيلي؛ هنأه خلاله بمباشرة مهام منصبه من طرابلس.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن أبو الغيط ناقش مع باتيلي التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، واتفقا على استمرار التواصل والتشاور بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا وعلى أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.

الجامعة العربية

ابو الغيط

الأمم المتحدة

ليبيا



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