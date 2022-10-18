ABC News: ترامب يريد أن يدلى بشهادة حية أمام لجنة 6 يناير

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة إيه بى سى نيوز الأمريكية إن استدعاء لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس من المرجح أن يصدر بشكل رسمي هذا الأسبوع بعد أن صوت أعضاء اللجنة لصالح الاستدعاء في جلسة الخميس الماضى الماضى.

وكان الأعضاء التسعة للجنة التي تحقق في احداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 قد وافقت على قرار لإجبار ترامب للشهادة بشأن الأحداث التي تقول اللجنة إنها كانت النتيجة العنيفة لكثير من جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقبل التصويت، قال رئيس اللجنة بينى تومسون إن ترامب يجب أن يحاسب، وهو مطلوب للرد على ما فعله.

وكان هناك نقاشا بين أعضاء اللجنة والعاملين معها على مدار أشهر لمعرفة ما إذا كانوا يريدون أن يشهد ترامب في جلسة مباشرة. ولا يوجد شك في أنهم يريدون أن يدلى بشهادته تحت ألقسم، بحسب ما أوضح أعضاء اللجنة في جلستهم الأخيرة.

ويتردد بعض النواب في منح ترامب منصة حية، بينما يرى آخرون ذلك الأمر مفيدا لهم في التحقيق، حيث أنهم سيستجوبون الرئيس تحت القسم. ويبدو ن هناك انفتاحا بين أعضاء اللجنة لظهور حى لترامب أمامها.

وكان ترامب قد أخبر مستشاريه أنه سيرحب بظهور مباشر من داخل الكونجرس، وفقا لمصادر مطلعة على تفكيره، ‘لا أنه لم يقل بعد ما إذا كان سيتعاون مع اللجنة.

وستحتاج اللجنة للتفاوض مع دونالد ترامب لو كان سيعرض تقديم شهادته مباشرة استجابة لاستدعاء اللجنة، بحسب ما قال النائب أدم كينزنجر يوم الأحد الماضى. وأعرب النائب عن اعتقاده بأنه سيكون هنا تفاوض، وقال إنه سيتعامل مع هذا الأمر عندما يعرفون بشكل مؤكد ما إذا كان الرئيس السابق سيحاول المجئ والحديث في بث مباشر.

وتابع كينزنجر قائلا إن ترامب أوضح أنه ليس لديه شيء يخفيه، لذلك ينبغي أن يأتى في اليوم الذى سيطلب قدومه فيه. ولو سعى لتأجيل ذلك، فإنهم سيبحثون ما يفعلونه فيما بعد.