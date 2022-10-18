5 نصائح لصحة القولون.. منها إزالة الزوائد اللحمية قبل تطورها إلى سرطان

كتب – حسام الشقويرى

يعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات انتشارا على مستوى العالم، الأمر الذى دعا الأطباء إلى المبادرة بالدعوة إلى إجراء فحوصات مبكرة لتشخيص المزيد من الحالات وربما الوقاية من سرطان القولون لدى العديد من المرضى، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ومن أهم النصائح لصحة القولون:

1 – الفحص بالمنظار

يعتبر الفحص بالمنظار من أهم الخطوات للكشف المبكر، وللوقاية من السرطان عن طريق اكتشاف التغيرات السابقة للتسرطن، والتى تسمى الزوائد اللحمية، وإزالتها قبل أن تتطور إلى سرطان.

2 - تناول الأطعمة الغنية بالألياف والخضراوات

يمكن أن تساعد العناصر مثل الخضار والأطعمة الغنية بالألياف في الوقاية من سرطان القولون، بينما يمكن للأطعمة المقلية واللحوم المصنعة أن تساعد في تسريع المشكلات.

3 - التمارين الرياضية

زيادة الوزن تضاعف من خطر الإصابة بسرطان القولون إلى جانب أنواع مختلفة من السرطان، و30 دقيقة فقط من التمارين لبضعة أيام في الأسبوع يمكن أن تحدث فرقًا لصحة القولون.

4 - الحد من التدخين

توقف عن التدخين حيث إنه يسبب الكثير من الأضرار للجسم ومنها سرطان القولون.

5 - شرب الكثير من السوائل

شرب الكمية الموصى بها من الماء كل يوم يحافظ على صحة الجسم، بما في ذلك القولون، ويعمل بشكل صحيح.

وأفاد المعهد الوطني للسرطان بأمريكا أن معدلات سرطان القولون تضاعفت بين البالغين تحت سن الخمسين منذ التسعينيات، وتشير دراسة جديدة نُشرت في طب الجهاز الهضمي إلى أن زيادة مستويات فيتامين د يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان القولون لدى البالغين دون سن الخمسين.