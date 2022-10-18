وكيل تعليم بورسعيد: برنامج "نتضامن لنتكامل منبثق من "مبادرة طور ذاتك"

بورسعيد محمد فرج

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم المهندسة رشا شريف، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والدكتور حسام حافظ مدير منحة التنمية المستدامة بمركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي بحضور هيثم حمودة، مدير عام التعليم الفنى وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

ومن جانبها أكدت وكيل الوزارة أن اللقاء جاء بناء على تكليفات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لتنفيذ برنامج "نتضامن لنتكامل" الذي يهدف لتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية لتقديم خدمات ذات قيمة لجميع أهالي بورسعيد.

وأشارت أن برنامج "نتضامن لنتكامل "تنبثق منه مبادرة "طور ذاتك" التي تسهم في تطوير أداء وفكر الشباب تحت إشراف المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بالشراكة مع منحة التنمية المستدامة بمركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وقالت د "هالة" أن المبادرة تستهدف المعلمين والطلاب بعقد دورات تدريبية في العديد من المجالات والتخصصات والتي تؤهل الطلاب لمسابقة المبدع الصغير المقامة تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم رئيس الجمهورية.

وأضافت أن المبادرة تسعى لإعداد المستهدفين فنيا ومهنيا ومهاريا والحصول على شهادة التدريب المعتمدة في مجال التنمية البشرية بالإضافة إلى برامج تدريبية في مجالات الخياطة وريادة أعمال وتصميم المواقع الالكترونية وتصميم الوسائط المتعددة وبرامج لتنمية المرأة مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة ستحصل على شهادات معتمدة.

وقد حضر هذا اللقاء الدكتور بلال الغامري مدير التسويق بمنحة التنمية المستدامة بمركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي ومحمد على المدير الإداري للمركز وإيمان عادل عضو المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.