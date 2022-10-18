وفد إماراتى: جهود الإمام الأكبر تعكس عالمية الأزهر ودوره فى نشر الأخوة الإنسانية

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذى لقطاع الشؤون الإسلامية فى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى بدبى، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس دائرة الإفتاء بدبى وعضو مجلس حكماء المسلمين.

وقد أعرب وفد الإمارات عن تقديره الكبير لجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فى تبنى قضايا الأمة العربية والإسلامية وعقد العديد من المؤتمرات العالمية التى حظيت بحضور وتمثيل متنوع من مختلف الديانات وقارات العالم، وهو ما يعكس عالمية الأزهر ورسالته وحرصه على ما يجمع الناس وينشر الأخوة الإنسانية.

كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، الدكتور عبد الله المعتوق، رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

وأعرب الدكتور المعتوق عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر الذي يقود جهودًا عالمية أفضت إلى بيان الصورة الحقيقة السمحة للإسلام وإرساء دعائم الأخوة الإنسانية ودعم السلام العالمي، مؤكدًا أن الأزهر يمثل المرجعية الرئيسة للمسلمين حول العالم، وله دور بارز في خدمة قضايا الأمة وله باع طويل في خدمة ودعم القضايا المجتمعية والعمل الخيري والإنسانى.