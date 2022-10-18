وزير الكهرباء يستعرض مع سفير فرنسا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Marc Barety سفير فرنسا بالقاهرة بحضور ميشل اولدنبرج MICHEL OLDENBERG المستشار الاقتصادي الفرنسى و Clemence Vidal مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر والوفد المرافق لهم، وذلك لدعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية ومناقشة اتفاقيات التعاون ومشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر ، بحضورعدد من قيادات القطاع .

وأشاد الدكتور محمد شاكر فى بيان له اليوم، بالعلاقات المتميزة بين القطاع والشركات الفرنسية الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

واستعرض شاكر استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها دراسات إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر، تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأشار الوزير، إلى توقيع 16 خطاب نوايا مع شركات وخبرات عربية وعالمية، لتنفيذ والبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، وجارى إعداد استراتيجية الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع ABRD ، ويتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، موكدا أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وأوضح شاكر أن القطاع يعمل فى الوقت الحالى تنفيذ خطة على استكمال تطوير شبكتى النقل والتوزيع، واستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات ومراكز تحكم، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأشاد Marc Barety سفير فرنسا بالقاهرة بعمق العلاقات والشراكة القوية بين الوكالة والحكومة المصرية وخاصة قطاع الكهرباء، مشيدا بإنجازات القطاع وخاصة خلال السنوات الماضية، فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.

وأعرب سفير فرنسا بالقاهرة عن اهتمام بلاده بالمساهمة الفعالة للشركات الفرنسية للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع فى آليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم بتفيذها القطاع، ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى المشاركة فى حوكمة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وتقديم الدعم الفنى فيها، معربا عن رغبته فى مناقشة سبل تضافر الجهود للتعاون المشترك فى مجال إنتاج الكهرباء من الهيدروجين الأخضر.

وأعربت Clemence Vidal مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)عن رغبة الوكالة في زيادة المساهمة والتعاون مع قطاع الكهرباء المصري، وأشادت أيضاً بالطفرة الكبيرة التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة، والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية، مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.

وأشادت أيضا بالعلاقات المتميزة مع مصر، معربة عن رغبتها بدعم، وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، وأكدت على استعدادها لتقديم كافة سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر فى مؤتمر الأطراف COP27 وإحياء كافة المبادرات التى تهتم بالطاقات المتجددة.

وأبدى الدكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الوكالة والشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة .

يأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية، لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.