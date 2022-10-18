وزير الرى: التحديات التى تواجهها الدولة فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن التحديات التى تواجهها الدولة فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى ، مشيرا لأهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة، مثل مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث الجارى تقييمها مرحليا ، وأن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجهها الوزارة فى قطاع المياه ، مشيرا لدور المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثى للوزارة.

وأكد سويلم فى جلسة "البحث العلمي والتكنولوجيا للتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في مصر" باسبوع القاهرة للمياه على أهمية التوسع في مجال تحلية المياه المالحة وشبه المالحة للإستخدامات الزراعية ، مع دراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة ، مع التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في التحلية ، وإيجاد حلول آمنة للتخلص من المياه العادمة كأحد الأدوات الهامة للتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه والغذاء على المستوى العالمى.

وأكد على أهمية تدريب الكوادر التخصصية والبحثية بالوزارة ، والسعى لتوفير المنح الدراسية والدورات التدريبية داخل وخارج مصر لرفع قدرات العاملين بالوزارة بالشكل الذى يسهم فى مواجهة تحديات المياه.