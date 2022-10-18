اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:45 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الأوكرانى يشيد بحزمة مساعدات عسكرية قادمة من إيطاليا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:00 م
وزير الدفاع الأوكرانى يشيد بحزمة مساعدات عسكرية قادمة من إيطاليا الجيش الأوكرانى
أ ش أ

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أعرب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن امتنانه للحكومة الإيطالية ولوزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني؛ لتقديم حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والتي ستساعد على تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل كبير.


جاء ذلك في تغريدة للوزير الأوكراني، وجه خلالها الشكر للحكومة الإيطالية المنتهية ولاياتها على الدعم العسكري.


وكان البرلمان الإيطالي قد أقر في دورته السابقة إرسال مساعدات عسكرية ليست ذات طابع هجومي تقدم على دفعات إلى الجيش الأوكراني، بحسب تطورات الأوضاع.


ومن المتوقع أن تواصل حكومة يمين الوسط الإيطالية المرتقبة دعم أوكرانيا، كما أكدت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني المرشحة لقيادتها.


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