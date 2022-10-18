وزير التموين: سعر رغيف الفينو ‏وزن 40 جراما بـ75 قرشا ووزن 60 جراما بجنيه

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قراراً وزارياً يقضى بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص ‏المنتجة لدقيق 72% والتى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية ‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحى والافرنجى لتوفير كل ‏احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة.

وشمل القرار أن ‏يكون ذلك لمدة شهر بدءاً من 15/10/2022، وأن تكون المخابز التى ‏ستحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة وتقوم بالالتزام بالأسعار الآتية‏‏:‏

- خبز سياحى حر 75 جم بسعر 100 قرش.

فينو زنة 40 جم بسعر 75 قرشا.

- فينو زنة 60 جم بسعر 100 قرش.

على أن تقوم المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة المشتركة في هذه ‏المنظومة بالإعلان في مكان واضح على باب المخبز عن أسعار وأوزان ‏رغيف الخبز الحر المنتج، وشدد القرار الصادر بأنه سيعاقب كل من ‏حصل على دقيق لإنتاج الخبز السياحي او الافرنجي من الوزارة بغرامة تصل الى ‏‏10 الاف جنيه ولم يلتزم بالأسعار او الأوزان المقررة لذلك.‏