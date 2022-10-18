وزير التموين: سعر رغيف الفينو ‏وزن 40 جراما بـ75 قرشا ووزن 60 جراما بجنيه

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يقضى بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص المنتجة لدقيق 72% والتى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحى والافرنجى لتوفير كل احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة.
وشمل القرار أن يكون ذلك لمدة شهر بدءاً من 15/10/2022، وأن تكون المخابز التى ستحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة وتقوم بالالتزام بالأسعار الآتية:
- خبز سياحى حر 75 جم بسعر 100 قرش.
- فينو زنة 40 جم بسعر 75 قرشا.
- فينو زنة 60 جم بسعر 100 قرش.
على أن تقوم المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة المشتركة في هذه المنظومة بالإعلان في مكان واضح على باب المخبز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز الحر المنتج، وشدد القرار الصادر بأنه سيعاقب كل من حصل على دقيق لإنتاج الخبز السياحي او الافرنجي من الوزارة بغرامة تصل الى 10 الاف جنيه ولم يلتزم بالأسعار او الأوزان المقررة لذلك.
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