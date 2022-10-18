وزير التعليم يكلف بحصر الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات من أجل التكفل بها

كتب أمين صالح

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ،أن الفترة المقبلة ستشهد مواجهة التسرب من التعليم خاصة كما سيكون هناك تدرج فى العقوبة خلال مشروع القانون الخاص بالتعليم بحيث يكون المبلغ على سبيل المثال 300 جنيه ثم 500 ثم 700 مثلا كما سنفرق بين الغياب والانقطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وأعلن حجازى أنه كلف المديريات والمدارس بحصر الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات ودفعها لهم كما قمت بتحرير موضوع تسليم الكتب عن دفع المصروفات ليصبح تسليم الكتب إلزاميا حتى لو لم يدفع الطالب المصروفات.