وزير التعليم: مشروع قانون يتيح لطالب الثانوية العامة الناجح أحقية إعادة السنة

كتب محمود حسين

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سيتم إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب، يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة.

وأضاف الوزير فى بيانه الذى ألقاه أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، قائلا: "الطالب المشهود له بالكفاءة طول عمره وجاب درجة وحشة فى الثانوية العامة، القانون لا يسمح له بإعادة السنة، عندى طلبة مقهورين وعايزين يعيدوا السنة لأنه شايف إن كفاءته أفضل من كدا، لذلك سنتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع قانون ليس للتحسين ولكن لإعادة السنة، الطالب الراسب كان بيعيد السنة فى المواد التى رسب فيها بالدرجة الفعلية، فكيف للطالب الذى ذاكر خمس مواد فهل يتسق مع زميله الذى ذاكر 11 مادة".

وتابع: "كل ما يخص الثانوية العامة هذا العام تم إعلانه، هناك دليل طالب بالموضوعات ونماذج من بعض الاختبارات على الامتحان، أنا عايز الطالب يذاكر ويتعلم، فكيف أخبى عليه طريقة الامتحان، والمركز القومى للامتحانات كُلف بإعداد امتحان تجريبى للمعلمين، وسيتم اختبار تجريبيى لـ5 ألاف معلم، وبالتاليى الطالب والمعلم كل يعلم المطلوب منه، وتم التكليف بمراجعة متحانات الثانوية العامة السابقة لمراجعتها، وأيضا طرح مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائيى على متخصصين لإجراء أى تعديلات مطلوبة عليها".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه طرح على رئيس الجمهورية فكرة تعديل نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وجاءت الموافقة على أن تكون نسبة 15% من الامتحان أسئلة مقالية، وألا تكون الأسئلة كلها عبارة عن اختيارات.

وأوضح حجازى، أنه بالنسبة للتصحيح الإلكترونى وهناك 7 مراكز للتصحيح الإلكترونى على مستوى الجمهورية، الجزء الإلكترونى يصصح بشكل ويرسل على التابلت للمعلم للتصحيح، أى الورق يروح لاتنين مصححين، واحد يصحح وواحد يراجع، إذا كان هناك تفاوت فى الدرجة سيكون هناك ثالث يراجع، ومن يكون مخالف يحول للتحقيق، ويوجد باركود على ورقة الأسئلة وباركود على ورقة الإجابة "عشان ميجيش واحد يقول دى مش ورقتى"، متابعا: "المركز القومى للامتحان، يعد حاليا طريقة إعداد الامتحان ومنها 15% أسئلة مقالية".