وزير التعليم: إطلاق مشروع "أنا المعلم" متضمنا بطاقة لشراء السلع بأسعار مخفضة

كتب نور على

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم: "من حق المعلم علينا أن نرتفع به ماديا ونفسيا قدر المستطاع، التدريس نشاط إبداعى فلو المعلم غير مستريح ماديا ونفسيا لن يؤدى وظيفته.

مضيفا أن مشروع باسم "انا المعلم" سيتم إطلاقه يوم 27 من هذا الشهر، ومن خلاله كل معلم سيأخذ كارنيه يشترى من جميع الشركات بسعر مخفض، وذلك بدعم من البنك المركزى.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير التربية والتعليم بيان له عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأشار إلى أن المشروع أيضا يتضمن ما يسمى "سند المعلم"، الذى يتيح للمعلم الحصول على مرتب شهرين فى ظروف معينة مثل زواج ابنته، لافتا إلى إنه سيتم ربط المعلم بمنصة فيها أداءه طول السنة.

مضيفا: "كنا بنرقي المعلم كل 5 سنوات لكن أنا عايز ترقيته عبر نشاطه المستمر طوال الـ5 سنوات".