وزير التربية والتعليم: سنطرح رخصة مزاولة مهنة المعلم لتحقيق الانضباط

نور على

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إنه لا تطوير دون الارتقاء بالمعلم المصرى فهو الجناح واليد التى ستقوم بالتطوير، وتابع: "لو المعلم مش مقتنع أولا يمتلك المهارة لن يحدث التطوير، ولذلك أطلقت عليه شريان العملية التعليم، ومفيش حد يقدر يقطع الشريان وإلا هتؤدى إلى الوفاة".

جاء ذلك خلال القاء وزير التربية والتعليم بيان له عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأضاف وزير التربية والتعليم، "دور المعلم فى الثورة الصناعية ليس ملقن للمعلومات ولكنه موجه للمعلومات"، مضيفا: "إن شاء الله فى المستقبل القريب سيشارك المتعلم والمعلم فى إنتاج المواد التعليمية".

وتابع قائلا: "لا يمارس الطب إلا الطبيب ولا يمارس المحاماة إلا المحامى، ولكننا نجد كل إنسان يمارس التعليم، ولى الأمر يعلم ابنه ويدعى أنه أشطر من المعلم"، وقال: "المعلم الشاطر الموهوب المحترف عارف فين المفاهيم والقوانين والحقائق وبينظمها ويعرضها ومش أى حد يقدر يعمل هذا".

وأضاف: "سنطرح رخصة مزاولة مهنة للمعلم لمن يمارس التعليم خارج وزارة التربية والتعليم"، لافتا إلى أن المعلميين المعينين بوزارة التربية والتعليم، كلهم معينين وفقا لقانون 155، وبالتالى هو يعتبر معه رخصة ضمنيا وكارنية النقابة، ولكنى اقصد من يزاول التعليم خارج وزارة التربية والتعليم"، مضيفا :"لابد أن نضبط هذه العملية ولذلك سنطرح رخصة مزاولة المهنة فى عملية التعليم لتحقيق الانضباط".

وتابع قائلا: "واحد مشهور جدا وهو طبيب أو مهندس يجى لى وياخد دورة مكثفة وامنح له رخصة وبذلك نستطيع التعاون".