اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر هيئات الإفتاء في العالم (صور)

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 06:34 م
وزيرة الهجرة تشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر هيئات الإفتاء في العالم (صور) المفتى ووزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2022 تحت عنوان "الإفتاء وأهداف التنمية المستدامة"، وذلك بدعوة من فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وبحضور وفود من 91 دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية من منظمة الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، ونخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.
 
وعلى هامش فعاليات الجلسة الختامية، التقى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مرحبا بحضورها، كما أعربت الوزيرة عن امتنانها للقاء فضيلة المفتي، وتناول الجانبان الحديث حول دور دار الإفتاء المصرية الهام لدى الجاليات المصرية بالخارج وضرورة الترويج لها في أوساط المصريين بالخارج، وتقديم جرعة تثقيفية للأجيال المصرية الشابة بالخارج، في ضوء التركيز على المحتوى الذي يعزز المواطنة والانتماء للوطن ونبذ التطرف والاستقطاب الفكري وتجديد الخطاب الديني.
 
كما أشادت وزيرة الهجرة بالتطبيق الإلكتروني "فتوى برو –  "Fatwa Proالذي أعلنت دار الإفتاء المصرية إطلاقه في ختام المؤتمر، ليصبح تطبيقا إلكترونيا متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة خاصة في الغرب الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية، داعية الجاليات المصرية المسلمة حول العالم إلى الدخول عليه والاستفادة من خدماته كتقديم الفتاوى الرشيدة بأسلوب سهل ومُبسط، والسماح باستقبال تساؤلات المستفتين من كل أنحاء العالم وبأكثر من لغة والرد السريع والعاجل عليها، وكذلك إتاحة نخبة من المفتين المتخصصين في مختلف جوانب الفتوى.
 
وقد قام فضيلة المفتي بإهداء وزيرة الهجرة كتاب بعنوان "الفتوى والتغير المناخي"، وهو الكتاب الصادر عن المؤتمر في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم، وأعربت سيادتها عن خالص الشكر لفضيلته على هذا الإهداء.
 
يشار إلى أن المؤتمر اختتم جلساته التي عقدت في القاهرة على مدار يومين 17 و18 أكتوبر 2022 تحت شعار "الإفتاء وأهداف التنمية المستدامة" وبرعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء التحضيرات لقمة المناخ COP27، أصدر المؤتمر ميثاقا إفتائيا لمواجهة التغيرات المناخية.
 
 
 
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الهجره

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