هشام آمنة: استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغت 16.3 مليار جنيه

كتب محمود حسين

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد بمحافظتي ( قنا وسوهاج) يهدف إلى ضخ استثمارات في البنية الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظتين بإجمالى استثمارات 16.3 مليار جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، الثلاثاء، أن برنامج تنمية الصعيد ينفذ بالتعاون مع البنك الدولي وذلك بتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الطرق والإنارة والبنية الأساسية وكذا تطوير آليات الإدارة الحكومية بالإضافة إلى ترفيق المناطق الصناعية للمحافظتين بمبلغ 13 مليار جنيه للخروج بمجموعة من الممارسات التي يمكن تطبيقها فى باقى المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف تطبيق البرنامج في محافظتي المنيا واسيوط مع تعميم الممارسات الجيدة والناجحة للبرنامج في محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية " المنيا – اسيوط – الفيوم – بنى سويف – الوادى الجديد – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الادارة المحلية لعرض أولويات عمل الوزارة خلال العامين القادمين.

وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة انتهت من مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، الذي سيعالج المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية ومن المنتظر عرضه علي مجلس النواب خلال الجلسات القادمة.

كما عرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة فيما يخص ملف تقنين أوضاع اليد علي آراضي الدولة بالمحافظات.