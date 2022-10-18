ندوة توعوية لمكافحة عمالة الأطفال بسلاسل توريد القطن فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تنظيم ندوة توعوية عن الشمول المالى ومكافحة عمل الأطفال بسلاسل توريد القطن بالتعاون مع معهد بحوث القطن ومنظمة العمل الدولية وبنك مصر، بمقر الإدارة الزراعية بمدينة صان الحجر فى حضور الدكتور حسن أمين الحسينى والدكتورة نادين الشناوى بمنظمة العمل الدولية وسعيد ثروت وفادى جرجس ببنك مصر وعدد من المتدربين والمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهداف مشروع الإسراع فى القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة للأسر فى المنزل تدر عليهم دخلًا ثابتًا بالإضافة إلى توعية المتدربين بخطورة عمل الأطفال وتغيير المفاهيم المغلوطة وتقديم الحلول الإبتكارية لمساعدة الأطفال وأسرهم , وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

وبدوره، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة ومنظمة العمل الدولية ومعهد بحوث القطن فى تنظيم ورش عمل تدريبية لتعزيز التمكين الإقتصادى للأسر المهمشة ونشر الوعى المجتمعى بينهم للحد من ظاهرة عمالة الأطفال والحفاظ على حقوقهم فى المجتمع.