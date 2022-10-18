ندوة بالعريش حول تأثير التغيرات المناخية على البيئة الساحلية

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ مركز إعلام العريش بشمال سيناء، اليوم، ندوة حول الآثارالسلبية للتغيرات المناخية على البيئة الساحلية.

عقدت الندوة بمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش، استهلها عبد الفتاح الإمام، مدير مركز إعلام العريش، بتقديم نبذة عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وقدمت المهندسة رضوى سامى شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، محاضرة حول المقصود بالتغيرات المناخية، والحلول المقترحة للتكيف مع هذه التغيرات والحد منها.

وتناولت خلالها طرق الحفاظ على البيئة من خلال تعديل سلوك المواطنين فى التعامل مع المخلفات البيئية، وتأثر البيئة الساحلية من جراء هذه التغيرات ومنها التأثير على الكائنات الحية، والتأثير على المياه الجوفية نتيجة ملوحة المياه، وانخفاض الإنتاج السمكى وظهور عمليات النحر للشواطىء.

وتم الرد على الاستفسارات والتساؤلات، ومنها طرق الحفاظ على البيئة وكيفية القضاء على مشكلة القمامة بالعريش، واهم الموارد الطبيعية بشمال سيناء واهم البحيرات، وعدد المحميات الطبيعية فى مصر.

أوصى المشاركون فى الندوة، بضرورة تعاون المواطنين فى ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين سلوك المواطنين فى التعامل مع المخلفات، وعمل حملات لتنظيف الشاطىء بصفه مستمره، ومنع الصيد الجائر للترسه البحريه "السلحفاة" للقضاء على ظاهرة قناديل البحر.