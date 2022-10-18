نائب محافظ الدقهلية يتابع موقف مشروعات مبادرة حياة كريمة

فريق المحافظات

عقد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لبحث استعدادات مراكز المرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتشمل 5 مراكز هم بلقاس، والمنزلة، والسنبلاوين، وأجا، وميت غمر.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء إسماعيل شراكي، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، والمهندسة ريهام عبدالشافي، منسق حياة كريمة بالدقهلية، ومديري مديريات الخدمات، وممثلي مراكز بلقاس وميت غمر والسنبلاوين وأجا والمنزلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات مديريات الخدمات من تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين في كافة القطاعات، كما تم مناقشة موقف توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة عليها، والتنبيه بسرعة الانتهاء من تجهيز الأراضي المتبقية.

وأكد "نائب المحافظ" أنه لابد من تضافر جهودنا جميعا كتنفيذيين، وأن نكون على قدر المسئولية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على أكمل وجه وبدون أي معوقات، ونسابق الزمن في إعداد وتجهيز البيانات والأراضي المطلوبة، وتقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنفذة للمبادرة خلال مراحل التنفيذ.

وقال الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هي السابقة الأولى من نوعها في العالم لتطوير الريف المصري، في زمن قياسي وبتكلفة تتخطي مئات المليارات، من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

كما كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، للمشاركة وحضور الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بقصر ثقافة المنصورة، بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

وشارك في الاحتفالية ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور عمرو فرج، مدير عام إقليم شرق الدلتا ومدير ثقافة الدقهلية، والدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا. وأكد الشيخ خلال كلمته بالإنابة عن المحافظ، أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان، ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها، مضيفا أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة في مصرنا الغالية. ويذكر أن الحفل بدأ بالسلام الجمهوري، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، وتقديم عدد من الفقرات الفنية شملت فقرة غنائية تواريخ المجد، واسكتش عن حرب أكتوبر مقدم من قصر الثقافة، وأوبريت بشرة خير ، وفقرة فنية عزف بيانو، وفقرة غنائية بلغة الإشارة مقدمة من قصر ثقافة المنصورة.