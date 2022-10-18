اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يلتقى مشايخ قرى أبو غالب ووردان لمتابعة مطالب المواطنين.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:32 م
نائب محافظ الجيزة يلتقى مشايخ قرى أبو غالب ووردان لمتابعة مطالب المواطنين.. صور لقاء نائب محافظ الجيزة بمشايخ قرى أبو غالب ووردان
كتبت – مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، أعمال النظافة والإشغالات بشوارع قرى أبوغالب ووردان بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ، خلال جولته التفقدية، بتواجد ورديات العمل على مدار اليوم ورفع المخلفات وتجريد الطرق بشكل دوري.

والتقى نائب المحافظ بعمد ومشايخ قرى أبوغالب ووردان لمناقشة أهم المشاكل الخاصة بمركز منشأه القناطر، وذلك بحضور محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر.

وأشار النائب خلال اللقاء، إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في الريف المصري، مناشدا العمد والمشايخ بتوعية المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكدا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات، وضرورة المرور على كافة القرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

واختتم النائب اللقاء، بالتأكيد علي التواصل المستمر بين رؤساء المراكز والوحدات المحلية والعمد في كافة المشاكل والمقترحات وعقد لقاءات دورية مع العمد.

نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى أبوغالب ووردان
نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى أبوغالب ووردان

 

نائب محافظ الجيزة يستمع لمطالب المواطنين
نائب محافظ الجيزة يستمع لمطالب المواطنين

 

نائب محافظ الجيزة يلتقى مشايخ قرى أبوغالب ووردان
نائب محافظ الجيزة يلتقى مشايخ قرى أبوغالب ووردان

 

 


منشاة القناطر

قرى أبو غالب

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قري الريف

قرى حياة كريمة

الجيزة



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