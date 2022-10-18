مياه أسيوط: نستهدف تغيير 60 ألف عداد عاطل لتقديم أفضل الخدمات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تنفيذ خطة لاستبدال عدادات المياه المعطلة بعدادات أخرى جديدة، لاستبدال وتركيب 60 ألف عداد مياه، مشيرا إلى أنه على العميل الراغب في تغيير العداد المعطل الحضور لمركز خدمة العملاء بالمنطقة المتواجد بها، ومعه صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد أو المستفيد من الخدمة وإيصال سداد آخر فاتورة، وسيتم تغيير العداد المعطل.

وأكد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حرص الشركة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، وكذا تيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تكليف موظفي الشركة بالتيسير على العملاء بجميع المناطق أثناء تغيير العدادات، على أن تكون العدادات الجديدة مسبقة الدفع، تيسيرا على المواطنين طرق شحن العداد والتخلص من مشكلات التراكمات وعدم مطابقة القراءات المدونة مع الاستهلاك الفعلي، بالإضافة إلى آلية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة.