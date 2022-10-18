مقتل نقاش فى مشاجرة بسبب الخلاف على أجرة "اليومية" مع عامل بطنطا

الغربية مصطفى عادل

شهدت قرية شوني التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مقتل نقاش في مشاجرة مع عامل بسبب خلافات بينهما على الأجرة اليومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول "طارق. ن" 33 سنة - نقاش لمستشفي طوارئ جامعة طنطا، مصابا بطعنة نافذة فى القلب ووفاته.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين القتيل وآخر بسبب خلافات بينهما على أجرة "اليومية"، دفعت المتهم لطعنه بالقلب ولقى حتفه فى الحال، تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.