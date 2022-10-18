مفتى مقدونيا: منذ التسعينيات وكل كوادرنا من الأزهر الشريف

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمكتبه اليوم مفتى مقدونيا الشمالية الدكتور شاكر فتاحو، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

تناول اللقاء مناقشة المجالات العلمية المختلفة بين الأزهر ومقدونيا على مرّ التاريخ، حيث أكد الأمين العام أن الأزهر يعمل على التواصل الفعال مع جميع المؤسسات والهيئات فى جميع أنحاء العالم، انطلاقا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن الأزهر الشريف هو إرادة إلهية للدنيا كلها ودائمًا يمدّ يده للجميع.

كما أبدى الأمين العام استعداد الأزهر لإرسال مبعوثين فى العلوم الشرعية المختلفة سواء الجامعة أو غيرها فى المجال التعليمى أو المجال الدعوى، مشيرًا إلى دور أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة وباحثى الفتوى، وإمكانية تدريب الائمة والمفتين بمقدونيا سواء عن طريق استضافتهم أو عن بعد عبر شبكة الانترنت، مع إمكانية توفير الإصدارات العلمية للأزهر لهم.

من جانبه عبر المفتى عن سعادته بهذه الزيارة؛ مشيرًا إلى مكانة الأزهر لدى مقدونيا، فتاريخيًا علاقتنا بالأزهر ليست بالحديثة فلم يكن عندنا حامعات قديمًا وكنا نتوجه للأزهر للاستفادة بعلمائه وعلومه، وموجّهًا عظيم الشكر لجهود الأزهر الشريف بقيادة شيخ الأزهر وخاصة التعامل مع الطلاب والباحثين الذين يفدون إلى جامعته ومعاهده.

أضاف المفتى أننا لدينا مئات المعلمين والدعاة وأكثر من مائتى مركز للاتحاد الإسلامى، لكن لازلنا نقدر دور الأزهر فأكثر من 30% من الطلاب لدينا درسوا فى جامعة الأزهر، ومنذ التسعينيات كل كوادرنا من الأزهر الشريف.