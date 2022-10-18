مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 82 رحلة طيران تقل 12 ألف سائح

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الثلاثاء، 82 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.
وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.
ويستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 17 رحلة طيران دولية ضمن 108 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل اجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.
وكشفت جداول التشغيل اليومية للمطار، أنه من المقرر اليوم وصول 17 رحلة بينهم 5 من المطارات البولندية ورحلة من هولندا ورحلة من ألمانيا، ورحلة من لكسمبورج و4 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا وأخري من سويسرا و3 رحلات من التشيك.
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