مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 82 رحلة طيران تقل 12 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الثلاثاء، 82 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.