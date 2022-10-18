مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب جرار فى العياط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب نجل عمهما فى انقلاب جرار بمركز العياط جنوب الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا يفيد بوقوع حادث بقرية اللشت فى العياط، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين انقلاب جرار، مما أسفر عن مصرع "كريم.م.ا" 14 سنة ونجل عمه "محمد.م" 14 سنة، فيما أصيب نجل عمهما الثالث 12 سنة بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى العياط لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

جرى استعدال الجرار بموع الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.