مصرع فتاة وإصابة سيدتين فى حادث تصادم بمركز شبراخيت بالبحيرة

البحيرة- فريق المحافظات

لقيت منذ قليل فتاة مصرعها، وأصيبت سيدتان بكسور وكدمات مختلفة بالجسم فى حادث تصادم سيارتى نصف نقل وميكروباص بمركز شبراخيت بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع " أية .ا "22سنة وإصابة "بشرى ع .ع " 39سنة و"سارة ف ف" 27سنة، إثر وقوع حادث تصادم بمركز شبراخيت بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل.

تم نقل المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.