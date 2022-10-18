اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:55 م
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مصرع شخصين سقطا فى نهر النيل بالمنيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:41 م
مصرع شخصين سقطا فى نهر النيل بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب أخر أثر سقوطهما فى نهر النيل من اعلى معدية بمركز مطاى شمال المنيا حيث تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا  إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد  مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج اثر سقوطهم من اعلى معدية نيلية.
 
وبالانتقال والفحص تبين سقوط السيارة رقم 8941 ن ك ر ملاكي، وكانت تعبر نهر النيل قادمة من البر الغربي وأسفر الحادث عن مصرع أم وابنتها واصابة الزوج  وتم نقله إلى مستشفى مطاي العام لتلقي العلاج ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

مديرية الامن

مصرع شخصين

مطاى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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