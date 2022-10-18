مصرع شخصين إثر تحطم طائرة فوق منزل فى فلوريدا

لقي شخصان مصرعهما كانا على متن طائرة صغيرة يوم الإثنين بعد أن سقطت فوق منزل في حي بجنوب فلوريدا.

وصرحت، تانيا رويس، المتحدثة باسم شرطة ميرامار، بأن الطائرة "افينتورا 2" ذات المحرك الواحد سقطت قبل الظهر، بعد إقلاعها من مطار "نورث بيري" القريب.

ولم يُبلَّغ عن مصابين بين الأشخاص الذين كانوا في المنزل أو أي شخص آخر على الأماكن القريبة من الحادث.

وبسبب مخاوف من تسرب وقود الطائرة وتضرر خطوط الكهرباء، تم قطع الكهرباء عن المنطقة المحيطة وأجلي السكان.

ولم يعرف المسؤولون على الفور سبب تحطم الطائرة أو حجم الضرر الذي لحق بالمنزل كما لم تحدد على الفور هوية الراكبين القتيلين.

وستحقق الجهات المعنية وهيئة الطيران في الحادث.