مصرع تاجر ملابس دهسته سيارة يقودها عديله وإصابة شقيقه بالغربية

الغربية مصطفى عادل

توفي تاجر ملابس متأثرا باصابته وإصابة شقيقه بعد أن صدمتهما سيارة يقودها عديله بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وليد غنيم مأمور قسم أول طنطا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بوصول " م ال" 34 سنة في حالة حرجة ووفاته فور وصوله للمستشفي، وإصابة شقيقه بإصابات متفرقة.

وتبين من فحص ضباط مباحث القسم، أثناء استقلال المجني عليهما دراجة نارية، صدمتهما سيارة يقودها عديل احدهما بسبب خلافات بينهم، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.