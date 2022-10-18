مسرحية عن ملحمة أكتوبر بجامعة دمياط بحضور بطلها الحقيقى.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

شهدت قاعة فاروق شوشة بجامعة دمياط اليوم الثلاثاء، حدثا متميزا وفريدا فى النشاط الثقافى الطلابى، حيث تم عرض مسرحية خلف خطوط العدو المستوحاة من القصة الحقيقية التى كتبها بطلها الحقيقى اللواء دكتور نصر سالم، وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكان عنوان القصة 180 يوما خلف خطوط العدو.

وبعد انتهاء المسرحية عقب اللواء الدكتور نصر سالم على المسرحية، وأشاد بأداء الطلاب لأدوارهم، ثم قام بشرح تفصيلي للأحداث الحقيقية التي عاشها أثناء حرب أكتوبر ومدى قوة وعزيمة الجندي المصري لتحرير أرضنا الحبيبة، كما رد على أسئلة الحضور الذين استمتعوا بالعرض المسرحي و الندوه التى أعقبتها.

ولقد أشاد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بذلك النشاط المسرحي المبدع و الأول من نوعه بالجامعة، وقدم الشكر الدكتور وائل الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب الذى أشرف بنفسه على الإعداد لهذا الحدث الثقافى المتميز، كما وجه الشكر للإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعلى رأسها محمد رفعت الذى أتم النشاط باحترافية ومهنية كبيرة وأظهره فى أفضل صوره، كما أبدى إعجابه وجميع الحاضرين بأداء الطلاب أعضاء فريق الجامعة للتمثيل للمسرحية بإحساس فنى راقى تغلفه مشاعر الوطنية و الإيمان ببسالة القوات المسلحة المصرية.

كما وجه شكر الجامعة بأكملها لكلا من رأفت سرحان والذى قام بالمعالجة الدرامية بشكل بارع، كذلك كريم خليل الذى قام بإخراج المسرحية بمهنية كبيرة، وقام بتدريب الطلاب على الأداء المسرحى لتصبح عملا مسرحيا مبدعا.

وأوصى رئيس الجامعة بالتواصل مع قصر ثقافة دمياط لدراسة إمكانية إعادة عرض المسرحية على أحد مسارحها فى إطار التعاون بين جامعة دمياط وقصر الثقافة.

وشهد العرض المسرحى والندوة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكلاء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعدد من الضيوف.