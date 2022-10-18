مستشار الأمن القومى العراقى: لن نكون طرفا فى الحرب الروسية الأوكرانية

أ ش أ

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق لن يكون طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك خلال استقباله بمكتبه السفير النرويجي في بغداد، اسبين ليند بيك، حيث تم بحث سبل تمتين العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، فضلا عن بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي.



وأشار بيان إلى أن "اللقاء تطرق، إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث أكد الأعرجي على أهمية حث الأطراف على الحوار من أجل السلام في المنطقة والعالم، لافتا إلى أن العراق حريص على ألا يكون طرفا في هذه المعركة، وأن موقفه هو السعي لإقناع أطراف الأزمة بالحوار.



وجرى أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري، حيث أشار الأعرجي إلى "حاجة العراق لوقوف المجتمع الدولي معه بشكل أكبر، لتفكيك هذا المخيم، مشددا على أهمية أن يبقى المجتمع الدولي متماسكا في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والبشرية والإعلامية.



من جانبه ، أكد السفير النرويجي، "حرص بلاده على إدامة الشراكة مع العراق، من خلال عملية العزم الصلب وحلف الناتو، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".



